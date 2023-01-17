Еремей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Моя Первая Жена Феодосия Еремеева
Мать ребёнка: не указана
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Откуда родом моя Феодосия? Не с Марково ли? Там есть Еремеевы! МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы сын Стефан=родила в 17 лет ИВ-1737 Феодосия ИВАНОВА 23=1714 ... Показать все
Смерть
Неизвестно