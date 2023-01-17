Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Моя Первая Жена Феодосия Еремеева

Мать ребёнка: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Откуда родом моя Феодосия? Не с Марково ли? Там есть Еремеевы! МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы сын Стефан=родила в 17 лет ИВ-1737 Феодосия ИВАНОВА 23=1714 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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