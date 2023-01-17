Евдокия Силина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 5=1739 ИВ-1745 Евдокия 6=1739 ИВ-1746 Евдокия 6=1740 ИВ-1747 Евдокия 7=1740 ИВ-1748 Евдокия 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокия 9=1741 ИВ-1750 Евдокии нет ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно