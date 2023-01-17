Евдокия Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Силина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Мой Сила Афанасьев

Мать: Моя Первая Жена Феодосия Еремеева

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 5=1739 ИВ-1745 Евдокия 6=1739 ИВ-1746 Евдокия 6=1740 ИВ-1747 Евдокия 7=1740 ИВ-1748 Евдокия 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокия 9=1741 ИВ-1750 Евдокии нет ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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