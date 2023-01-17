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Степан Силин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1731

Отец: Мой Сила Афанасьев

Мать: Моя Первая Жена Феодосия Еремеева

МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы Афонасьева сын Стефан ИВ-1737 Стефан 5=1732 ИВ-1739 Стефан 7=1732 ИВ-1740 Стефан 8=1732 ИВ-1741 Стефан 9=1732 ИВ-1742 Стефан ... Показать все
Бракосочетание
11.07.1753

Жена: Параскева/Ирина Васильева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 16.07.1753 Той же вотчины деревни Марково крестьянина Силы Афанасьева сын отрок Стефан крестьянкой той же вотчины деревни Семёнова [Сменова] Васильевой дочерью Андреева девкой Параскевой первы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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