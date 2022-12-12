Параскева/Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1733
Отец: Василий Андреев
Мать: не указана
МК-1753 16.07.1753 бракосочетание МАРКОВО ИВ-1753 Сменово, Марково: Параскевы нет (где она? семья?) ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Ирина Васильева 23=1733
Бракосочетание
11.07.1753
Муж: Степан Силин
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 16.07.1753 Той же вотчины деревни Марково крестьянина Силы Афанасьева сын отрок Стефан крестьянкой той же вотчины деревни Семёнова [Сменова] Васильевой дочерью Андреева девкой Параскевой первы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Сменово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно