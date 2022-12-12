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Параскева/Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Василий Андреев

Мать: не указана

МК-1753 16.07.1753 бракосочетание МАРКОВО ИВ-1753 Сменово, Марково: Параскевы нет (где она? семья?) ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Ирина Васильева 23=1733
Бракосочетание
11.07.1753

Муж: Степан Силин

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 16.07.1753 Той же вотчины деревни Марково крестьянина Силы Афанасьева сын отрок Стефан крестьянкой той же вотчины деревни Семёнова [Сменова] Васильевой дочерью Андреева девкой Параскевой первы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Сменово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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