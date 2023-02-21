Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Параскева/Ирина Васильева

Мать ребёнка: не указана

СМЕНОВО МК-1753 16.07.1753 Той же вотчины деревни Марково крестьянина Силы Афанасьева сын отрок Стефан крестьянкой той же вотчины деревни Семёнова [Сменова] Васильевой дочерью Андреева девкой Параскев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Сменово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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