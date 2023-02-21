Василий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Параскева/Ирина Васильева
СМЕНОВО МК-1753 16.07.1753 Той же вотчины деревни Марково крестьянина Силы Афанасьева сын отрок Стефан крестьянкой той же вотчины деревни Семёнова [Сменова] Васильевой дочерью Андреева девкой Параскев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Сменово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно