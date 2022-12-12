Иван Силин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1735
ИВ-1737 Иван 2=1735 ИВ-1739 Иван 4=1735 ИВ-1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ивана нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно