Иван Поликарпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
Мать: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1832
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Восприемник: Егор Никитин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно
До 1731] МК-1731: жена Анна - вдова.