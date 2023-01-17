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Иван Поликарпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Мать: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
24.09.1832

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник: Егор Никитин
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
До 1731] МК-1731: жена Анна - вдова.
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