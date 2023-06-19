Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Иван Поликарпов
Мать: Первая Жена Анна Иванова
ИВ-1838-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Димитрий 2=1838 ИВ-1841 Димитрий 3=1838 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Димитрий 12=1838 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ МВ-1853 --- ИВ-1854 Ди... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854