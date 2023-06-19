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Дмитрий Иванов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Иван Поликарпов

Мать: Первая Жена Анна Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1838-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Димитрий 2=1838 ИВ-1841 Димитрий 3=1838 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Димитрий 12=1838 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ МВ-1853 --- ИВ-1854 Ди... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1854
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область