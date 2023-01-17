Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.12.1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1832

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник: Егор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Поликарпов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1731
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1731: 19.12.1731 Оной же вотчины деревни Маркова вдова Анна Иванова
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