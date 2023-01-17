Анна Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.12.1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1832
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
Восприемник: Егор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Поликарпов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1731
МК-1731: 19.12.1731 Оной же вотчины деревни Маркова вдова Анна Иванова