Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Первая Жена Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1731 19.12.1731 Оной же вотчины деревни Маркова вдова Анна Иванова (это не она?, Анны ещё нет в Марково!!!) ЮРКИНО ИВ-1831 такой ведомости нет ⛔ МК-1831 10.04.1831 Десятого числа той же волости д... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Восприемник!!! МК-1840 Михаил 02/03.11.1840 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Анна Иванова, оба православного вероисповедания Погоста Лютниц с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
До 1840. При рождении внука Михаила - Иван Васильев умерший.