Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Первая Жена Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1731 19.12.1731 Оной же вотчины деревни Маркова вдова Анна Иванова (это не она?, Анны ещё нет в Марково!!!) ЮРКИНО ИВ-1831 такой ведомости нет ⛔ МК-1831 10.04.1831 Десятого числа той же волости д... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Восприемник!!! МК-1840 Михаил 02/03.11.1840 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Анна Иванова, оба православного вероисповедания Погоста Лютниц с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
До 1840. При рождении внука Михаила - Иван Васильев умерший.