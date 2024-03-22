Фёдор Иванов
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Отец: Иван Васильев
Восприемник!!! МК-1840 Михаил 02/03.11.1840 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Анна Иванова, оба православного вероисповедания Погоста Лютниц с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно