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Фёдор Иванов

Место рождения

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Васильев

Мать: не указана

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1840 Михаил 02/03.11.1840 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Анна Иванова, оба православного вероисповедания Погоста Лютниц с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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