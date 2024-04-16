Вторая Жена Евдокия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти01.05.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1819
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: не указана
ЧУБАРКА ИВ-1844 такой ведомости нет ⛔ МК-1844 29.10.1844 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1844
Муж: Иван Поликарпов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1844 29.10.1844 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов православного испов... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1845
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 Яков 20/23.11.1845 Казенной Михайлогорской волости деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Овдотья Димитриева, оба православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1848
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Григорий 17/18.01.1848 Казенного ведомства Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Двойня Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
МК-1850 Ольга и Сергей 01/01.07.1850 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1850
Дочь: Двойня Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
МК-1850 Ольга и Сергей 01/01.07.1850 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
ИВ-1853 --- МК-1853 Ирина 07/08.04.1853 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Ио... Показать все
Смерть
01.05.1856
МК-1856 01/03.05.1856 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянина Ивана Поликарпова жена Евдокия Димитриева Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий Пономарь Петр Казанский... Показать все