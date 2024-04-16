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Вторая Жена Евдокия Дмитриева

Место рождения

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

01.05.1856

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: не указана

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЧУБАРКА ИВ-1844 такой ведомости нет ⛔ МК-1844 29.10.1844 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1844

Муж: Иван Поликарпов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1844 29.10.1844 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов православного испов... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1845

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 Яков 20/23.11.1845 Казенной Михайлогорской волости деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Овдотья Димитриева, оба православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1848

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Григорий 17/18.01.1848 Казенного ведомства Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Двойня Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1850 Ольга и Сергей 01/01.07.1850 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1850

Дочь: Двойня Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1850 Ольга и Сергей 01/01.07.1850 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1853 --- МК-1853 Ирина 07/08.04.1853 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Ио... Показать все
Смерть
01.05.1856
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1856 01/03.05.1856 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянина Ивана Поликарпова жена Евдокия Димитриева Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий Пономарь Петр Казанский... Показать все

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