Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Иванов

Григорий Иванов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1848

Отец: Иван Поликарпов

Мать: Вторая Жена Евдокия Дмитриева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Григорий 17/18.01.1848 Казенного ведомства Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.