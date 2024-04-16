Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения17.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1848
Отец: Иван Поликарпов
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Григорий 17/18.01.1848 Казенного ведомства Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно