Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти10.11.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Иван Поликарпов
ИВ-1853 --- МК-1853 Ирина 07/08.04.1853 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Ио... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.11.1854
МК-1854 10/11.11.1854 Деревни Маркова крестьянина Ивана Поликарпова дочь Ирина Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий пономарь Петр Казанский Лета умершаго: году От чего ум... Показать все