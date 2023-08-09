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Ирина Иванова

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

10.11.1854

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Иван Поликарпов

Мать: Вторая Жена Евдокия Дмитриева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1853 --- МК-1853 Ирина 07/08.04.1853 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Поликарпов и законная его жена Евдокия Димитриева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Ио... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.11.1854
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1854 10/11.11.1854 Деревни Маркова крестьянина Ивана Поликарпова дочь Ирина Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий пономарь Петр Казанский Лета умершаго: году От чего ум... Показать все