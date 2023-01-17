Фёкла Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Поликарпова

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Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Мать: Акилина Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1828

Муж: Василий Никитин

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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