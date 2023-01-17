Фёкла Поликарпова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
23.01.1828
Муж: Василий Никитин
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно