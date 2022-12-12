Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Тимофеев

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1828

Жена: Фёкла Поликарпова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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