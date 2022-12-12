Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1828
Жена: Фёкла Поликарпова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно