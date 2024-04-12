Наталья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Григорьева

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Иван Григорьев

Мать: Параскева Иванова

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
В браке дочери Ивана Григорьева записали как Григорий Иванов, и замужняя Наталья приобрела отчество Григорьева на всю оставшуюся жизнь. КРУТЕЦ ИВ-1745 Натальи нет МК-1737-1738 записи о рождении нет, ... Показать все
Бракосочетание
03.02.1762

Муж: Никита Иосифов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1762 03.02.1762 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянин отрок Никита Осипов Той же вотчины деревни Крутца с крестьянской Григорьевой дочерью Иванова девкой Натальей первым браком
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Никита Иосифов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1762-1764 записи о рождении нет === ИВ-1764 Дочь их Марфа 1 ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766-1768 Марфы нет ИВ-1782 Марфа 15
Рождение ребёнка
12.12.1767

Сын: Николай Никитин

Отец ребёнка: Никита Иосифов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1767 Николая нет МК-1767 12.12.1767 Деревни Андреевска у крестьянина Никиты Осипова сын Николай
Рождение ребёнка
1768

Сын: Афанасий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иосифов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1782 Афанас 14
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кондратий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иосифов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1782 Кондратей 12 МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой пе... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иосифов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1782 Василей 10 ИВ-1800 Василий 27 МК-1801 02.09.1801 Деревни Андреевска у крестьянина Василья Никитина дочь Марья 2 лет неизвестною болезнию - смерть дочери МК-1804 21.05.1804 Того же уезда Каз... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мавра Никитина

Отец ребёнка: Никита Иосифов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1782 Мавра 5 ИВ-1800 Мавра 23 ДЕМЬЯНЦЕВО Восприемница!!! МК-1804 19.10.1804 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Василья Никитина жена Иринья Петрова родила сына Я... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1775

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Никита Иосифов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1775 23.01.1775 Экономическаго ведомства Присецкой вотчины деревни Андреевска у крестьянина Никиты Осипова дочь Ксения ИВ-1782 Ксения 7
Рождение ребёнка
03.04.1781

Сын: Егор Никитин

Отец ребёнка: Никита Иосифов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1781 03.04.1781 Деревни Андреевска у крестьянина Никиты Осипова сын Егор Восприемником был той же деревни крестьянин Никита Иванов ИВ-1782 Егор 1 ИВ-1800 Георгий 15 Восприемник!!! МК-1807 19.10.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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