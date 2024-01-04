Мавра Никитина
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Никита Иосифов
Мать: Наталья Григорьева
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1800 Мавра 23 ДЕМЬЯНЦЕВО Восприемница!!! МК-1804 19.10.1804 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Василья Никитина жена Иринья Петрова родила сына Якова которой крещ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно