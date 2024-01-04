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Мавра Никитина

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Никита Иосифов

Мать: Наталья Григорьева

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1800 Мавра 23 ДЕМЬЯНЦЕВО Восприемница!!! МК-1804 19.10.1804 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Василья Никитина жена Иринья Петрова родила сына Якова которой крещ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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