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Кондратий Никитин

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Никита Иосифов

Мать: Наталья Григорьева

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1782 Кондратей 12 МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.04.1789

Жена: Соломонида Иванова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой первым браком
Рождение ребёнка
1799

Сын: Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1800 Сын их Григорий 1
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения Кондратьева

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1810 Оксинья 7
Рождение ребёнка
28.09.1803

Сын: Роман Кондратьев

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 28.09.1803 Того же уезда Казенной Княжевской волости деревни Андреевска у крестьянина Кондратья Никитина, жена Соломонида Иванова родила сына Романа, которой крещен октября 1го дня вышеозначен... Показать все
Смерть
Неизвестно

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