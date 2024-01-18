Кондратий Никитин
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Никита Иосифов
Мать: Наталья Григорьева
ИВ-1782 Кондратей 12 МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.04.1789
Жена: Соломонида Иванова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой первым браком
Рождение ребёнка
1799
Сын: Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
ИВ-1800 Сын их Григорий 1
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения Кондратьева
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
ИВ-1810 Оксинья 7
Рождение ребёнка
28.09.1803
Сын: Роман Кондратьев
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
МК-1803 28.09.1803 Того же уезда Казенной Княжевской волости деревни Андреевска у крестьянина Кондратья Никитина, жена Соломонида Иванова родила сына Романа, которой крещен октября 1го дня вышеозначен... Показать все
Смерть
Неизвестно