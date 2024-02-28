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Роман Кондратьев

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.09.1803

Дата смерти

26.05.1807

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1803

Отец: Кондратий Никитин

Мать: Соломонида Иванова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 28.09.1803 Того же уезда Казенной Княжевской волости деревни Андреевска у крестьянина Кондратья Никитина, жена Соломонида Иванова родила сына Романа, которой крещен октября 1го дня вышеозначен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.05.1807
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 26.05.1807 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Кондратья Никитина сын Роман 4х лет и 5ти месяцов неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Я... Показать все
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