Роман Кондратьев
Место рождения
Дата рождения28.09.1803
Дата смерти26.05.1807
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1803
Отец: Кондратий Никитин
Мать: Соломонида Иванова
МК-1803 28.09.1803 Того же уезда Казенной Княжевской волости деревни Андреевска у крестьянина Кондратья Никитина, жена Соломонида Иванова родила сына Романа, которой крещен октября 1го дня вышеозначен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1807
МК-1807 26.05.1807 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Кондратья Никитина сын Роман 4х лет и 5ти месяцов неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Я... Показать все