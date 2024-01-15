Соломонида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой первым браком ИВ-1800 К... Показать все
Бракосочетание
29.04.1789

Муж: Кондратий Никитин

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой первым браком
Рождение ребёнка
1799

Сын: Григорий Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1800 Сын их Григорий 1
Рождение ребёнка
28.09.1803

Сын: Роман Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 28.09.1803 Того же уезда Казенной Княжевской волости деревни Андреевска у крестьянина Кондратья Никитина, жена Соломонида Иванова родила сына Романа, которой крещен октября 1го дня вышеозначен... Показать все
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1810 Оксинья 7
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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