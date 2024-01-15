Соломонида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1772
МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой первым браком ИВ-1800 К... Показать все
Бракосочетание
29.04.1789
Муж: Кондратий Никитин
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1789 29.04.1789 Той же вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Кондрат Никитин Той же вотчины деревни Демьянцова с крестьянской дочерью девкой Соломонией Ивановой первым браком
Рождение ребёнка
1799
Сын: Григорий Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
ИВ-1800 Сын их Григорий 1
Рождение ребёнка
28.09.1803
Сын: Роман Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
МК-1803 28.09.1803 Того же уезда Казенной Княжевской волости деревни Андреевска у крестьянина Кондратья Никитина, жена Соломонида Иванова родила сына Романа, которой крещен октября 1го дня вышеозначен... Показать все
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
ИВ-1810 Оксинья 7
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно