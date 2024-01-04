Егор Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Тимофеев
Мать: Параскева Иванова
Восприемник!!! МК-1807 19.10.1807 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Василья Никитина жена Иринья Петрова родила сына Якова которой крещен 20го числа священником Васильем Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1809
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Анна Иванова
МК-1809 У кого кто родился 23/24.01.1809 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Егора Никитина жена Анна Иванова родила дочь Ксению, которая молитвована того же уезда села Присек св... Показать все
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михаил Егоров
Мать ребёнка: Анна Иванова
МК-1816 Кто именно померли 18.02.1816 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Егора Никитина сын Михаил, оный умерший погребен священником Иаковом Петровым с пономарем Иваном Ивановы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно