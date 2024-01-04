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Егор Никитин

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Тимофеев

Мать: Параскева Иванова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1807 19.10.1807 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Василья Никитина жена Иринья Петрова родила сына Якова которой крещен 20го числа священником Васильем Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1809

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 У кого кто родился 23/24.01.1809 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Егора Никитина жена Анна Иванова родила дочь Ксению, которая молитвована того же уезда села Присек св... Показать все
Рождение ребёнка
1815

Сын: Михаил Егоров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1816 Кто именно померли 18.02.1816 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Егора Никитина сын Михаил, оный умерший погребен священником Иаковом Петровым с пономарем Иваном Ивановы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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