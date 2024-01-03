Ксения Егорова
Место рождения
Дата рождения23.01.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1809
Отец: Егор Никитин
Мать: Анна Хрисанфова
МК-1809 У кого кто родился 23/24.01.1809 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Егора Никитина жена Анна ИВАНОВА [ОШИБКА, НАДО ХРИСАНФОВА] родила дочь Ксению, которая молитвована то... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно