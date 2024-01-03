Ксения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Егорова

Ксения Егорова

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.01.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1809

Отец: Егор Никитин

Мать: Анна Хрисанфова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 У кого кто родился 23/24.01.1809 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Егора Никитина жена Анна ИВАНОВА [ОШИБКА, НАДО ХРИСАНФОВА] родила дочь Ксению, которая молитвована то... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.