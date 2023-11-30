Яков Васильев
Место рождения
Дата рождения19.10.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1807
Отец: Василий Никитин
МК-1804 19.10.1804 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Василья Никитина жена Иринья Петрова родила сына Якова которой крещен 20го числа священником Васильем Стефановым с дьячком А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно