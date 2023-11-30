Яков Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Васильев

Яков Васильев

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.10.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1807

Отец: Василий Никитин

Мать: Первая Жена Ирина Петрова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 19.10.1804 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска у крестьянина Василья Никитина жена Иринья Петрова родила сына Якова которой крещен 20го числа священником Васильем Стефановым с дьячком А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close