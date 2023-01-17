Моя Ирина Егорова
Место рождения
Дата рождения03.04.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1838
Отец: Егор Никитин
Бракосочетание
22.01.1856
Муж: Мой Фёдор Титов
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1856
Сын: Титов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Мой Фёдор Титов
Рождение ребёнка
09.04.1859
Отец ребёнка: Мой Фёдор Титов
Рождение ребёнка
09.02.1864
Сын: Мой Титов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Мой Фёдор Титов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно