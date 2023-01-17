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Моя Ирина Егорова

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Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.04.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1838

Отец: Егор Никитин

Мать: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1856

Муж: Мой Фёдор Титов

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1856

Сын: Титов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Мой Фёдор Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.04.1859

Сын: Титов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Мой Фёдор Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.02.1864

Сын: Мой Титов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Мой Фёдор Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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