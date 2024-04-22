Мой Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Алексей Фёдорович

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

09.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1864

Отец: Мой Фёдор Титов

Мать: Моя Ирина Егорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1864 09/10.02.1864 Алексей Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Федор Титов и законная жена его Ирина Егорова, оба пр... Показать все
Рождение ребёнка
1887

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Моя Евдокия Иванова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник (20 лет)!!! МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 07/09.06.1907 Филиповской волости, деревни Кладова крестьянин Алексей Феод... Показать все
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мой Титов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Моя Евдокия Иванова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1915 21.01.1915 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда, Филипковской волости, деревни Кладова крестьянин Михаил Алексеев Титов, вероисповедания п... Показать все
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Моя Евдокия Иванова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1906 01/01.03.1906 Филипковской волости, деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова дочь младенец Мария Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет От чего умер. О... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1907

Сын: Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Моя Евдокия Иванова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 07/09.06.1907 Филиповской волости, деревни Кладова крестьянин Алексей Феодоров и законная его жена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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