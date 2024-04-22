Мой Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения09.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.02.1864
Отец: Мой Фёдор Титов
Мать: Моя Ирина Егорова
МК-1864 09/10.02.1864 Алексей Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Федор Титов и законная жена его Ирина Егорова, оба пр... Показать все
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Моя Евдокия Иванова
Восприемник (20 лет)!!! МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 07/09.06.1907 Филиповской волости, деревни Кладова крестьянин Алексей Феод... Показать все
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мой Титов Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Моя Евдокия Иванова
МК-1915 21.01.1915 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда, Филипковской волости, деревни Кладова крестьянин Михаил Алексеев Титов, вероисповедания п... Показать все
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Моя Евдокия Иванова
МК-1906 01/01.03.1906 Филипковской волости, деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова дочь младенец Мария Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет От чего умер. О... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1907
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Моя Евдокия Иванова
МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 07/09.06.1907 Филиповской волости, деревни Кладова крестьянин Алексей Феодоров и законная его жена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно