Мой Фёдор Титов
Место рождения
Дата рождения15.04.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1831
Отец: Тит Егоров
Мать: Анна Якимова
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Бракосочетание
22.01.1856
Жена: Моя Ирина Егорова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1856
Сын: Титов Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Моя Ирина Егорова
Рождение ребёнка
09.04.1859
Мать ребёнка: Моя Ирина Егорова
Рождение ребёнка
09.02.1864
Сын: Мой Титов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Моя Ирина Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно