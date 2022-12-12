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Мой Фёдор Титов

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Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

15.04.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1831

Отец: Тит Егоров

Мать: Анна Якимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Бракосочетание
22.01.1856

Жена: Моя Ирина Егорова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1856

Сын: Титов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Моя Ирина Егорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.04.1859

Сын: Титов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Моя Ирина Егорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.02.1864

Сын: Мой Титов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Моя Ирина Егорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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