Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения21.02.1873
Дата смерти13.03.1873
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1873
Отец: Мой Фёдор Титов
Мать: Моя Ирина Егорова
МК-1873 Имена родившихся. Иоанн Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 21/22.02.1873 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Федор Титов и законная его жена Ири... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1873
МК-1873 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 13/15.03.1873 Филипковской волости деревни Кладова крестьянина Федора Титова сын младенец Иоанн Священник Симеон Неклюков Дьячек Николай Лавров Поном... Показать все