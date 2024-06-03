Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Фёдоров

Иван Фёдоров

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

21.02.1873

Дата смерти

13.03.1873

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1873

Отец: Мой Фёдор Титов

Мать: Моя Ирина Егорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1873 Имена родившихся. Иоанн Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 21/22.02.1873 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Федор Титов и законная его жена Ири... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
13.03.1873
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1873 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 13/15.03.1873 Филипковской волости деревни Кладова крестьянина Федора Титова сын младенец Иоанн Священник Симеон Неклюков Дьячек Николай Лавров Поном... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.