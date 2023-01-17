Моя Анна Якимова
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тимофей Титов
Отец ребёнка: Мой Тит Егоров
Рождение ребёнка
1821
Сын: Константин Титов
Отец ребёнка: Мой Тит Егоров
Рождение ребёнка
06.09.1824
Сын: Автоном Титов
Отец ребёнка: Мой Тит Егоров
Восприемник: Киприян Прокопьев
Рождение ребёнка
13.07.1828
Дочь: Наталья Титова
Отец ребёнка: Мой Тит Егоров
Восприемники: дьячек Иван Меркурьев Щепин Ксения Егорова
Рождение ребёнка
17.01.1830
Сын: Кирилл Титов
Отец ребёнка: Мой Тит Егоров
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Рождение ребёнка
15.04.1831
Сын: Мой Фёдор Титов
Отец ребёнка: Мой Тит Егоров
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Рождение ребёнка
14.04.1834
Сын: Василий Титов
Отец ребёнка: Мой Тит Егоров
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Тит Егоров
Смерть
Неизвестно