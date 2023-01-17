Моя Анна Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моя Анна Якимова

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Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Мой Яким

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Тимофей Титов

Отец ребёнка: Мой Тит Егоров

Рождение ребёнка
1821

Сын: Константин Титов

Отец ребёнка: Мой Тит Егоров

Рождение ребёнка
06.09.1824

Сын: Автоном Титов

Отец ребёнка: Мой Тит Егоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник: Киприян Прокопьев
Рождение ребёнка
13.07.1828

Дочь: Наталья Титова

Отец ребёнка: Мой Тит Егоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемники: дьячек Иван Меркурьев Щепин Ксения Егорова
Рождение ребёнка
17.01.1830

Сын: Кирилл Титов

Отец ребёнка: Мой Тит Егоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Рождение ребёнка
15.04.1831

Сын: Мой Фёдор Титов

Отец ребёнка: Мой Тит Егоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Рождение ребёнка
14.04.1834

Сын: Василий Титов

Отец ребёнка: Мой Тит Егоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Тит Егоров

Смерть
Неизвестно
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