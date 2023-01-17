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Мой Тит Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

14.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мой Егор Прокопьев

Мать: Авдотья Самойлова

ИВ-1805 Тит 3=1802 ИВ-1810 Тит 9=1801
Рождение ребёнка
1817

Сын: Тимофей Титов

Мать ребёнка: Моя Анна Якимова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Константин Титов

Мать ребёнка: Моя Анна Якимова

Рождение ребёнка
06.09.1824

Сын: Автоном Титов

Мать ребёнка: Моя Анна Якимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник: Киприян Прокопьев
Рождение ребёнка
13.07.1828

Дочь: Наталья Титова

Мать ребёнка: Моя Анна Якимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемники: дьячек Иван Меркурьев Щепин Ксения Егорова
Рождение ребёнка
17.01.1830

Сын: Кирилл Титов

Мать ребёнка: Моя Анна Якимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Рождение ребёнка
15.04.1831

Сын: Мой Фёдор Титов

Мать ребёнка: Моя Анна Якимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Рождение ребёнка
14.04.1834

Сын: Василий Титов

Мать ребёнка: Моя Анна Якимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Анна Якимова

Смерть
14.04.1862
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
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