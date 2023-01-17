Мой Тит Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти14.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Мой Егор Прокопьев
Мать: Авдотья Самойлова
ИВ-1805 Тит 3=1802 ИВ-1810 Тит 9=1801
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тимофей Титов
Мать ребёнка: Моя Анна Якимова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Константин Титов
Мать ребёнка: Моя Анна Якимова
Рождение ребёнка
06.09.1824
Сын: Автоном Титов
Мать ребёнка: Моя Анна Якимова
Восприемник: Киприян Прокопьев
Рождение ребёнка
13.07.1828
Дочь: Наталья Титова
Мать ребёнка: Моя Анна Якимова
Восприемники: дьячек Иван Меркурьев Щепин Ксения Егорова
Рождение ребёнка
17.01.1830
Сын: Кирилл Титов
Мать ребёнка: Моя Анна Якимова
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Рождение ребёнка
15.04.1831
Сын: Мой Фёдор Титов
Мать ребёнка: Моя Анна Якимова
Восприемник: дьячек Иван Меркурьев Щепин
Рождение ребёнка
14.04.1834
Сын: Василий Титов
Мать ребёнка: Моя Анна Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Анна Якимова
Смерть
14.04.1862