Пётр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Алексеев

Пётр Алексеев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

07.06.1907

Дата смерти

07.10.1912

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1907

Отец: Мой Алексей Фёдорович

Мать: Моя Евдокия Иванова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 07/09.06.1907 Филиповской волости, деревни Кладова крестьянин Алексей Феодоров и законная его жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
07.10.1912
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1912 07/09.10.1912 Филиппковской волости деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова сын младенец Петр Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет 4 месяца От чего ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close