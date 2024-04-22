Пётр Алексеев
Место рождения
Дата рождения07.06.1907
Дата смерти07.10.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1907
Отец: Мой Алексей Фёдорович
Мать: Моя Евдокия Иванова
МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 07/09.06.1907 Филиповской волости, деревни Кладова крестьянин Алексей Феодоров и законная его жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1912
МК-1912 07/09.10.1912 Филиппковской волости деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова сын младенец Петр Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет 4 месяца От чего ... Показать все