Моя Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения24.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
24.02.1856
СТАРШЕ МУЖА НА 8 ЛЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ МАТЬ МИХАИЛА ТИТОВА, ЕСТЬ ТОЛЬКО 1 ФАКТ! НАДО ИСКАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!! ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ МК-1856 Имена родившихся. Евдокия 24/25.02.1856 Звание, имя, ... Показать все
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Мой Алексей Фёдорович
Восприемник (20 лет)!!! МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 07/09.06.1907 Филиповской волости, деревни Кладова крестьянин Алексей Феод... Показать все
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мой Титов Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Мой Алексей Фёдорович
МК-1915 21.01.1915 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда, Филипковской волости, деревни Кладова крестьянин Михаил Алексеев Титов, вероисповедания п... Показать все
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Мой Алексей Фёдорович
МК-1906 01/01.03.1906 Филипковской волости, деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова дочь младенец Мария Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет От чего умер. О... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1907
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Мой Алексей Фёдорович
МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 07/09.06.1907 Филиповской волости, деревни Кладова крестьянин Алексей Феодоров и законная его жена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно