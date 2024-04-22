Мария Алексеева
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти01.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Мой Алексей Фёдорович
Мать: Моя Евдокия Иванова
МК-1906 01/01.03.1906 Филипковской волости, деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова дочь младенец Мария Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет От чего умер. О... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1906
МК-1906 01/01.03.1906 Филипковской волости, деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова дочь младенец Мария Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет От чего умер. О... Показать все