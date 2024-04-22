Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Алексеева

Мария Алексеева

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1901

Дата смерти

01.03.1906

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Мой Алексей Фёдорович

Мать: Моя Евдокия Иванова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1906 01/01.03.1906 Филипковской волости, деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова дочь младенец Мария Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет От чего умер. О... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
01.03.1906
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1906 01/01.03.1906 Филипковской волости, деревни Кладова крестьянина Алексея Феодорова дочь младенец Мария Протоиерей Гавриил Сорогожский Диакон Иоанн Колоколов Лета умершаго. 5 лет От чего умер. О... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close