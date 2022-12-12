Карп Никитин
Место рождения
Дата рождения13.10.1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.10.1766
Отец: Мой Никита Алексеев
Мать: Моя Домна Гаврилова
МК-1766: 13.10.1766 Деревни Лукина крестьянина Никиты Алексеева сын Карп ИВ-1781: Карпу 11 лет, г.р. 1770 ИВ-1782: Карпу 13 лет, г.р. 1769 ИВ-1783: Карпу 14 лет, г.р. 1769 ИВ-1788: Карпу 19 года, г.р.... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1793
Дочь: Мария Карпова
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева
Восприемница: Татьяна Никитина (Оксиньино)
Рождение ребёнка
17.03.1794
Дочь: Матрона Карпова
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева
МК-1794: д.р. 17.03.1794 Восприемница: Татьяна Никитина (Оксиньино) ИВ-1805: Матроне 10 лет, г.р. 1795. ИВ-1810: Матроне 15 лет, г.р. 1795
Рождение ребёнка
06.10.1796
Дочь: Параскева Карпова
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
04.10.1798
Дочь: Устина Карпова
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева
ИВ-1805: Евдокии 5 лет, г.р. 1800 ИВ-1810: Евдокии 10 лет, г.р. 1800
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фёдор Карпов
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева
ИВ-1810: Фёдору 5 лет, г.р. 1805
Рождение ребёнка
17.02.1811
Сын: Иван Карпов
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева
ИВ-1810, Ивану 11 месяцев, г.р. 1810
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно