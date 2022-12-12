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Карп Никитин

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Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.10.1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1766

Отец: Мой Никита Алексеев

Мать: Моя Домна Гаврилова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1766: 13.10.1766 Деревни Лукина крестьянина Никиты Алексеева сын Карп ИВ-1781: Карпу 11 лет, г.р. 1770 ИВ-1782: Карпу 13 лет, г.р. 1769 ИВ-1783: Карпу 14 лет, г.р. 1769 ИВ-1788: Карпу 19 года, г.р.... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1793

Дочь: Мария Карпова

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница: Татьяна Никитина (Оксиньино)
Рождение ребёнка
17.03.1794

Дочь: Матрона Карпова

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1794: д.р. 17.03.1794 Восприемница: Татьяна Никитина (Оксиньино) ИВ-1805: Матроне 10 лет, г.р. 1795. ИВ-1810: Матроне 15 лет, г.р. 1795
Рождение ребёнка
06.10.1796

Дочь: Параскева Карпова

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1798

Дочь: Устина Карпова

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева

ИВ-1805: Евдокии 5 лет, г.р. 1800 ИВ-1810: Евдокии 10 лет, г.р. 1800
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фёдор Карпов

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева

ИВ-1810: Фёдору 5 лет, г.р. 1805
Рождение ребёнка
17.02.1811

Сын: Иван Карпов

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1810, Ивану 11 месяцев, г.р. 1810
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия/Авдотья Васильева

Смерть
Неизвестно
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