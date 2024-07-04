Вторая Дочь Матрона Карпова
Место рождения
Дата рождения19.03.1814
Дата смерти05.12.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
19.03.1814
Отец: Карп Никитин
ИВ-1814 Лукино нет МК-1814 У кого кто родился. 19/21.03.1814 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Карпа Никитина жена Овдотья Васильева родила дочь Матрону, которая молитвована священн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1835
Муж: Трофим Семёнов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 04.02.1835 Четвёртого числа Починовской волости деревни Лукина умершаго крестьянина Семена Косьмина сын Трофим с девкою означенной деревни Лукина умершаго крестьянина Карпа Никитина - дочерью... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1837
Сын: Герасим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
МК-1837 24.02.1837 Дватцать четвёртого числа Бежецкого уезда Казенной Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Трофима Семенова и законной его жены Матроны Карповой родился сын Герасим Молитво... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1838
Дочь: Первая Дочь Акилина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
МК-1838 04.02.1837 Четвертого числа Казенной Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Трофима Семенова и законной его жены Матроны Карповой родилась дочь Акилина Молитвовал, имя нарёк и креще... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1840
Сын: Георгий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
МК-1840 28/30.01.1840 Георгий Казенной Починовской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного вероисповедания Погоста Лютниц священник Иак... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1841
Дочь: Наталья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
МК-1840 19/21.08.1841 Наталия Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православные Погоста Лютниц священник Иаков Петров Таиров, ... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1843
Дочь: Вторая Дочь Акилина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
ИВ-1843 такой ведомости нет ⛔ МК-1843 Акилина 10/11.06.1843 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного вероисповедания... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1845
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 Евдокия 15/16.02.1845 Казенной Михайлогорской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного исповедания ... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1847
Дочь: Мария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
ИВ-1847 такой ведомости нет ⛔ МК-1847 Мария 11/13.06.1847 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1850
Сын: Степан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
МК-1850 Стефан 19/21.10.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяж... Показать все
Смерть
05.12.1859
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1859 05/07.12.1859 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянина Трофима Семенова жена Матрона Карпова Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий Пономарь Петр Каз... Показать все