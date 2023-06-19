Вторая Дочь Акилина Трофимова
Место рождения
Дата рождения10.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1843
Отец: Трофим Семёнов
ИВ-1843 такой ведомости нет ⛔ МК-1843 Акилина 10/11.06.1843 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного вероисповедания... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно