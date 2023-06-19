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Вторая Дочь Акилина Трофимова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1843

Отец: Трофим Семёнов

Мать: Вторая Дочь Матрона Карпова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1843 такой ведомости нет ⛔ МК-1843 Акилина 10/11.06.1843 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного вероисповедания... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно