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Мария Трофимова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.06.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1847

Отец: Трофим Семёнов

Мать: Вторая Дочь Матрона Карпова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1847 такой ведомости нет ⛔ МК-1847 Мария 11/13.06.1847 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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