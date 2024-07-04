Мария Трофимова
Место рождения
Дата рождения11.06.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1847
Отец: Трофим Семёнов
ИВ-1847 такой ведомости нет ⛔ МК-1847 Мария 11/13.06.1847 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матрона Карпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно