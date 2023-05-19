Евфимия Карпова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Карп Никитин
ИВ-1818 Евфимии нет ИВ-1819-1820 --- ИВ-1821 Офимья 3=1818 ИВ-1822 Офимья 4=1818 Которые у исповеди не были: за малалетством [ИВ-1821 Офимья 3=1818 ИВ-1821 Офимья 3=1818 ИВ-1821 Офимья 3=1818 ИВ-1821... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно