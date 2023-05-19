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Евфимия Карпова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
1818

Отец: Карп Никитин

Мать: Вторая Жена Васса Антонова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1818 Евфимии нет ИВ-1819-1820 --- ИВ-1821 Офимья 3=1818 ИВ-1822 Офимья 4=1818 Которые у исповеди не были: за малалетством [ИВ-1821 Офимья 3=1818 ИВ-1821 Офимья 3=1818 ИВ-1821 Офимья 3=1818 ИВ-1821... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно