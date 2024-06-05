Первая Дочь Матрона Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Дочь Матрона Карпова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.03.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1794

Отец: Карп Никитин

Мать: Первая Жена Евдокия Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЛУКИНО МК-1794 17.03.1794 Деревни Лукина у крестьянина Карпа Никитина жена Авдотья Васильева родила дочь Матрону которая крещена того же числа Восприемницей была деревни Оксиньина крестьянская жена Та... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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