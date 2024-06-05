Первая Дочь Матрона Карпова
Место рождения
Дата рождения17.03.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1794
Отец: Карп Никитин
ЛУКИНО МК-1794 17.03.1794 Деревни Лукина у крестьянина Карпа Никитина жена Авдотья Васильева родила дочь Матрону которая крещена того же числа Восприемницей была деревни Оксиньина крестьянская жена Та... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно