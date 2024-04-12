Первый Сын Дмитрий Карпов
Место рождения
Дата рождения23.09.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1795
Отец: Карп Никитин
МК-1795 23.09.1795 Деревни Лукина крестьянина Карпа Никитина жена Евдокия Васильева родила сына Дмитрия который крещён того же числа Восприемником был деревни Речек крестьянин Василий Никитин ИВ-1798... Показать все
Смерть
Неизвестно