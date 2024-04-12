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Первый Сын Дмитрий Карпов

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.09.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1795

Отец: Карп Никитин

Мать: Первая Жена Евдокия Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1795 23.09.1795 Деревни Лукина крестьянина Карпа Никитина жена Евдокия Васильева родила сына Дмитрия который крещён того же числа Восприемником был деревни Речек крестьянин Василий Никитин ИВ-1798... Показать все
Смерть
Неизвестно
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