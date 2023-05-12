Второй Сын Дмитрий Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Второй Сын Дмитрий Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1808

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Карп Никитин

Мать: Первая Жена Евдокия Васильева

МК-1800-1809 такой книги нет ⛔ ИВ-1803 Митрей 2=1801 ИВ-1804 Митрей 1=1803 ИВ-1805-1806 Дмитрия нет ИВ-1807 Митрей 4=1803 ИВ-1808 Дмитрия нет нет
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1808
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