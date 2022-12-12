Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Никитина

Татьяна Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1731 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Мой Никита Алексеев

Мать: Моя Домна Гаврилова

ИВ-1781: Татьяне 8 лет, г.р. 1773 ИВ-1782: Татьяне 12 лет, г.р. 1770 ИВ-1783: Татьяне 13 лет, г.р. 1770 ИВ-1788: Татьяне 18 лет, г.р. 1770 ИВ-1790: Татиане 20 лет, г.р. 1770 ИВ-1792: Татиане 22 года, ... Показать все
Бракосочетание
17.02.1792

Муж: Василий Михайлов

Вдовец Полувторой брак
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close