Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1770
Отец: Мой Никита Алексеев
Мать: Моя Домна Гаврилова
ИВ-1781: Татьяне 8 лет, г.р. 1773 ИВ-1782: Татьяне 12 лет, г.р. 1770 ИВ-1783: Татьяне 13 лет, г.р. 1770 ИВ-1788: Татьяне 18 лет, г.р. 1770 ИВ-1790: Татиане 20 лет, г.р. 1770 ИВ-1792: Татиане 22 года, ... Показать все
Бракосочетание
17.02.1792
Муж: Василий Михайлов
Вдовец Полувторой брак
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно