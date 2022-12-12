Трофим Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Мой Никита Алексеев
Мать: Моя Домна Гаврилова
ИВ-1774: Трофиму 5 лет, г.р. 1769 ИВ-1774: Трофиму 8 лет, г.р. 1766 ИВ-1775: Трофиму 10 лет, г.р. 1765 ИВ-1781: Трофиму 15 лет, г.р. 1766 ИВ-1782: Трофиму 17 лет, г.р. 1765 ИВ-1783: Трофиму 18 лет, г.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно