Трофим Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Мой Никита Алексеев

Мать: Моя Домна Гаврилова

ИВ-1774: Трофиму 5 лет, г.р. 1769 ИВ-1774: Трофиму 8 лет, г.р. 1766 ИВ-1775: Трофиму 10 лет, г.р. 1765 ИВ-1781: Трофиму 15 лет, г.р. 1766 ИВ-1782: Трофиму 17 лет, г.р. 1765 ИВ-1783: Трофиму 18 лет, г.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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