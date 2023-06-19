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Иван Трофимов

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим Никитин

Мать: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1850 Агрипина 36=1814 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Агрипина Иванова 40=1814 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Агрипина Иванова 43=1814 ИВ-1858-1859 такой в... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Евдоким Иванов

Мать ребёнка: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1843 такой ведомости нет ⛔ МК-1843 10.01.1843 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Лукина умершего крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Сын: Второй Муж Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1847 20.01.1847 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенного ведомства деревни Лукина крестьянина Ивана Трофимова сын Сергей православного ис... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Второй Муж Захар Иванов

Мать ребёнка: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1850 Захар 16=1834 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- МК-1853 02.02.1853 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Казенной Михайлогорской волости деревн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
До 1843]