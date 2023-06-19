Иван Трофимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1850 Агрипина 36=1814 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Агрипина Иванова 40=1814 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Агрипина Иванова 43=1814 ИВ-1858-1859 такой в... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Евдоким Иванов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1843 такой ведомости нет ⛔ МК-1843 10.01.1843 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Лукина умершего крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
МК-1847 20.01.1847 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенного ведомства деревни Лукина крестьянина Ивана Трофимова сын Сергей православного ис... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1850 Захар 16=1834 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- МК-1853 02.02.1853 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Казенной Михайлогорской волости деревн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
До 1843]