Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемница МК-1814 У кого кто родился 15/17.06.1814 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Трофимова жена Гликерия Саввина родила дочь Агрипену, которая молитвов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Никитин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Никитин
ВНУК МОЕГО НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА МК-1814 У кого кто родился 15/17.06.1814 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Трофимова жена Гликерия Саввина родила дочь Агрипену, ... Показать все
Смерть
Неизвестно