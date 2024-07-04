Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемница МК-1814 У кого кто родился 15/17.06.1814 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Трофимова жена Гликерия Саввина родила дочь Агрипену, которая молитвов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Никитин

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Никитин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ВНУК МОЕГО НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА МК-1814 У кого кто родился 15/17.06.1814 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Трофимова жена Гликерия Саввина родила дочь Агрипену, ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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