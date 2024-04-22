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Пелагея Иванова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.10.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1822

Отец: Иван Трофимов

Мать: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1822 У кого кто родился 06/10.10.1822 У кого кто родился: Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Ивана Трофимова жена Гликерия Саввина родила дочь Пелагию, которая молитвована того ж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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