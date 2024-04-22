Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения06.10.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1822
Отец: Иван Трофимов
МК-1822 У кого кто родился 06/10.10.1822 У кого кто родился: Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Ивана Трофимова жена Гликерия Саввина родила дочь Пелагию, которая молитвована того ж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно