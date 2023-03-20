Калина Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
РС-1782, страница 1300 (КИСЕЛКИНО) Дети в последнюю ревизию написанные Калина (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12=1749 Отдан в рекруты в 1769 году (=20 лет)
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно