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Калина Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Мой Алексей Игнатьев

Мать: Моя Матрона Иванова

РС-1782, страница 1300 (КИСЕЛКИНО) Дети в последнюю ревизию написанные Калина (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12=1749 Отдан в рекруты в 1769 году (=20 лет)
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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