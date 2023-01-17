Прохор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохор Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Мой Алексей Игнатьев

Мать: Моя Матрона Иванова

ИВ-1740 Прохор 1=1739 ИВ-1742 Прохор 3=1739 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1749 --- Прохора нет (где он?) ИВ-1751 НИКИТА 14=1737 (ОШИБКА, НАДО ПРОХОР) ИВ-1752 Прохора нет (где ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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