Прохор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
ИВ-1740 Прохор 1=1739 ИВ-1742 Прохор 3=1739 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1749 --- Прохора нет (где он?) ИВ-1751 НИКИТА 14=1737 (ОШИБКА, НАДО ПРОХОР) ИВ-1752 Прохора нет (где ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно