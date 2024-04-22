Шилихин Афанасий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения14.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1866 ст.
Отец: Гавриил Васильев
Мать: Александра Иванова
Крещение
15.01.1866 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
17.07.1895 ст.
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
06.02.1899 ст.
Сын: Шилихин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: Наталья Афанасьева
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.
Сын: Шилихин Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
25.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно