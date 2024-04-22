Шилихин Афанасий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилихин Афанасий Гаврилов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1866 ст.

Отец: Гавриил Васильев

Мать: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
15.01.1866 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1895 ст.

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1899 ст.

Сын: Шилихин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.

Сын: Шилихин Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: Наталья Афанасьева

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.

Сын: Шилихин Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.

Сын: Шилихин Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1912 ст.

Сын: Шилихин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилихина Татьяна Федорова

Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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