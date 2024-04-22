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(Шилихина) Наталья Афанасьева

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1907 ст.

Дата смерти

19.03.1923

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907 ст.

Отец: Шилихин Афанасий Гаврилов

Мать: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Похороны
17.03.1923
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
19.03.1923
Руза, Рузский, Московская область
Причина смерти: воспаление легких
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