(Шилихина) Наталья Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907 ст.
Дата смерти19.03.1923
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907 ст.
Место жительства
Неизвестно
Похороны
17.03.1923
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
19.03.1923
Руза, Рузский, Московская область
Причина смерти: воспаление легких